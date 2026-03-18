Dünyanın en büyük uçak gemisinde yangın dehşeti! Sır gibi saklanan hasarın perde arkasında neler var?

ABD donanmasının gözbebeği ve dünyanın nükleer enerjiyle çalışan en büyük uçak gemisi olan USS Gerald Ford, Kızıldeniz'deki görev sahasında aldığı ağır hasarın ardından rotayı acil koduna çevirdi. Geminin çamaşırhanesinde çıktığı iddia edilen yangın sonucunda yaklaşık 200 denizcinin dumandan zehirlendiği bildirilirken, dev geminin Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Souda üssüne doğru yola çıktığı öğrenildi. Bölgedeki sıcak gelişmeleri anbean takip eden A Haber muhabiri İlhan Tahsin, dev geminin Girit'te 15 günlük bir tamir sürecine gireceğini ve olayın arkasındaki "füze saldırısı" iddialarının uluslararası kamuoyundan sır gibi saklandığını aktardı.