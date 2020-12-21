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Dünyadaki göçmen sayısı 272 milyon

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Giriş: 21.12.2020 15:56
Güncelleme:21.12.2020 15:59
Onlar dünyanın pek çok yerinde savaş, yoksulluk gibi krizler yüzünden göç eden, haksız tutumlara maruz bırakılarak ülkelerini terk eden insanlar. Dünya kamuoyu, Türkiye'nin göçmenlere, sığınmacılara gösterdiği hoşgörüyü ve misafirperverliği örnek gösterirken bugün bir kez daha tüm ülkelerin insan onuruna ve insan hakkına saygı duymasını istiyor.

Onlar dünyanın pek çok yerinde savaş, yoksulluk gibi krizler yüzünden göç eden, haksız tutumlara maruz bırakılarak ülkelerini terk eden insanlar. Dünya kamuoyu, Türkiye'nin göçmenlere, sığınmacılara gösterdiği hoşgörüyü ve misafirperverliği örnek gösterirken bugün bir kez daha tüm ülkelerin insan onuruna ve insan hakkına saygı duymasını istiyor.

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Dünyadaki göçmen sayısı 272 milyon
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