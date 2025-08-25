Dünya Gazze için ayakta! Netanyahu hükümeti protesto edildi

İsrail’in Gazze’deki saldırı ve katliamlarına dünyanın farklı ülkelerinden tepkiler yükseliyor. Meydanları dolduran binlerce kişi, “Filistin’e özgürlük” sloganlarıyla seslerini duyurdu. Saldırılara sadece yurtdışından değil, İsrail içinden de eleştiriler geldi; Netanyahu’ya tepkiler artıyor. İnsan hakları örgütleri ve uluslararası toplum, sivillere yönelik şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyor.

