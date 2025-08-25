Dünya Gazze için ayakta! Netanyahu hükümeti protesto edildi

25 Ağustos 2025, Pazartesi

Giriş: 25.08.2025 14:39
İsrail’in Gazze’deki saldırı ve katliamlarına dünyanın farklı ülkelerinden tepkiler yükseliyor. Meydanları dolduran binlerce kişi, “Filistin’e özgürlük” sloganlarıyla seslerini duyurdu. Saldırılara sadece yurtdışından değil, İsrail içinden de eleştiriler geldi; Netanyahu’ya tepkiler artıyor. İnsan hakları örgütleri ve uluslararası toplum, sivillere yönelik şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyor.
