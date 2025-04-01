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Dünya Atlası Malezya | Güneydoğu Asya’nın incisinin özellikleri

Dünya Atlası Malezya | Güneydoğu Asya'nın incisinin özellikleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 16:16
Malezya, Asya'nın en hızlı gelişen ülkelerinden biri. Ancak Malezya için yalnızca ekonomik büyümeden bahsetmek olmaz. Çok etnili ve çok dinli kültürel yapısı ve doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti kendisine çekiyor. Dünya Atlası'nın bu bölümünde Güneydoğu Asya'nın incisi Malezya'ya daha yakından bakacağız.
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Dünya Atlası Malezya | Güneydoğu Asya’nın incisinin özellikleri
Dünya Atlası Malezya! Güneydoğu Asya’nın incisi
Dünya Atlası Malezya! Güneydoğu Asya'nın incisi
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