Dünya Atlası Malezya | Güneydoğu Asya’nın incisinin özellikleri

Malezya, Asya'nın en hızlı gelişen ülkelerinden biri. Ancak Malezya için yalnızca ekonomik büyümeden bahsetmek olmaz. Çok etnili ve çok dinli kültürel yapısı ve doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti kendisine çekiyor. Dünya Atlası'nın bu bölümünde Güneydoğu Asya'nın incisi Malezya'ya daha yakından bakacağız.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN