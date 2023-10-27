DSÖ'den acil ateşkes çağrısı: Yalvarıyoruz ve uyarıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını durdurmak adına ateşkes çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalvarıyoruz, çağırıyoruz, ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, kayıpları durdurmanın tek yolunun barış için çalışmak olduğunu ifade etti.