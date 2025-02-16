Davud yıldızlı tişört ile serbest bıraktılar!

İsrail eline geçen her fırsatta Filistinlilere zulüm ediyor. Öyle ki serbest bırakılacak mahkumlara dahi psikolojik işkence devam etti. Mahkumlar, üzerinde Davud Yıldızı bulunan ve affetmeyeceğiz yazan tişörtler giydirilerek salıverildi. Batı Şeria’ya döndüklerinde ise buruk bir sevinç hakimdi. Kimi 20 yıldan fazla süredir ailesini görmüyordu. Dahası yakınlarını tanıyamayanlar oldu.

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