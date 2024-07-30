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Çin’i Gaemi Tayfunu vurdu: 12 ölü! Kuzey Kore’de sel felaketi

Çin’i Gaemi Tayfunu vurdu: 12 ölü! Kuzey Kore’de sel felaketi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 30.07.2024 11:49
Asya, Gaemi Tayfunu bile mücadele ediyor. Özellikle Çin'de etkisini gösteren tayfun 12 kişinin ölümüne neden oldu. 3 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Filipinler de ise hayatını kaybeden sayısı 36'ya yükseldi. Kuzey Kore’de ise sel felaketi yaşandı. İşte tüm detaylar…
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Çin’i Gaemi Tayfunu vurdu: 12 ölü!
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