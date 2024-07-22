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Çin’de otoyol köprüsü çöktü! 25 araç suya düştü: 12 ölü

Çin’de otoyol köprüsü çöktü! 25 araç suya düştü: 12 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 10:38
Çin'in kuzeyinde aşırı yağış nedeniyle bir otoyol köprüsü çöktü. 25 aracın suya düştüğü olayda en az 12 kişi hayatını kaybetti
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Otoyol köprüsü çöktü! 25 araç suya düştü
Otoyol köprüsü çöktü! 25 araç suya düştü
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