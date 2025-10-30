Çin ve ABD arasında normalleşme süreci mi başlıyor?

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’nin Busan kentinde kritik bir zirve gerçekleştirdi. Trump görüşme sonrası, “Şi ile mikroçipleri ve değerli madenleri görüştük, gümrük vergileri yüzde 57’den yüzde 47’ye düşürülecek. Nisan ayında Çin’e gideceğim” açıklamasında bulundu. Çin-ABD ilişkilerinin normalleşme sürecine girebileceğini belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN