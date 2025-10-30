30 Ekim 2025, Perşembe

Çin ve ABD arasında normalleşme süreci mi başlıyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 09:33
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’nin Busan kentinde kritik bir zirve gerçekleştirdi. Trump görüşme sonrası, “Şi ile mikroçipleri ve değerli madenleri görüştük, gümrük vergileri yüzde 57’den yüzde 47’ye düşürülecek. Nisan ayında Çin’e gideceğim” açıklamasında bulundu. Çin-ABD ilişkilerinin normalleşme sürecine girebileceğini belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.
