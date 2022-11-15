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Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-34" uydularını fırlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.11.2022 12:58
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi. Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-34" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.
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