Çin ordusu roketatar yerleştirdi! Dünya kaygı içinde izledi

Çin ve Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor. Son olarak da Çin devleti uzun zamandır sorun yaşadığı Hindistan ile olan sınırına yığınak yapmaya başladı. Dünyanın kaygı içinde izlediği gelişmede, dikkati en çok uzun menzilli roketatarlar çekti.