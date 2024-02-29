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Çad'da yeniden silah sesleri! Muhalif liderin Dillo öldürüldüğü iddia edildi

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Giriş: 29.02.2024 09:24
Çad'ın başkenti Encemine'de sabah saatlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı sonrası yeniden silah sesleri duyulurken, muhalif lider Yaya Dillo'nun öldürüldüğü ileri sürüldü.
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