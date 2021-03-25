Bulgaristan'dan seçimlere "Türkçe" yasağı

Bulgaristan 4 Nisan'da yapılacak seçimler için kampanya süresince Bulgarca dışında konuşmak yasak. Türkiye'den de çok sayıda katılımın olacağı seçimlerde alınan bu karar eleştiri konusu oldu. Ülkede seçim öncesi yaşanan son dakika gelişmelerinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Sevda Dükkancı Sofya'dan aktardı.

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