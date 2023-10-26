Brezilya’dan İsrail’in saldırına tepki: Bu artık bir savaş değil sadece soykırım

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü vahşete bir tepki de Güney Amerika ülkesi Brezilya'dan geldi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva İsrail'in saldırıları için "Bu artık bir savaş değil sadece bir soykırım" açıklamasında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN