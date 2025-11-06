Brezilya’da korku dolu anlar! Bir kibrit benzin istasyonunu cehenneme çeviriyordu

Brezilya'da bir benzin istasyonunda kafede oturan dört arkadaştan birinin yanan kibriti söndürmeden yere atmasıyla ortalık bir anda alev topuna döndü. Panik anlarının yaşandığı olayda alevlerin akaryakıt pompalarına sıçramasını son anda bir istasyon çalışanı engelledi.

