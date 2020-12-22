Brezilya plajlarında salgın tedbirsizliği! Doldu taştı

Son dakika haberi... Brezilya'da yaz aylarının gelmesiyle plajlar doldu taştı. Can kaybı sayısının 200 bine yaklaştığı ülkede koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

Güney yarım küre yaz mevsimine girdi. Koronavirüsün kıtada en çok can aldığı Brezilya'da tedbirler hiçe sayıldı.

Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde yaz aylarının gelmesiyle plajlar doldu taştı. Şezlong ve şemsiyeler nedeniyle kumsalın gözükmediği plajlarda, adım atacak yer kalmadı.

Brezilya'da 7 milyonu aşkın vaka kayda geçti. 200 bine yakın kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya mutasyon paniği yaşarken ülkede tedbirlerin göz ardı edilmesi, salgının önüne geçilmesi ile ilgili soru işaretlerine neden oluyor.