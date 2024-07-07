07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bozkırların kalbinde gizli bir hazine: Kazakistan

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2024 12:19
Orta Asya ve Doğu Avrupa'ya uzanan dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi... Sakalardan Hunlara, Göktürklerden Karahanlılara kadar birçok Türk devletinin merkezi oldu. Dünya Atlası'nın bu bölümünde, Orta Asya'nın büyüleyici ülkesi Kazakistan'ı ele aldık.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bozkırların kalbinde gizli bir hazine: Kazakistan
Bozkırların kalbinde gizli bir hazine: Kazakistan
Orman yangını! Binlerce kişi tahliye edildi
Orman yangını! Binlerce kişi tahliye edildi
Mesud Pezeşkiyan kimdir?
Mesud Pezeşkiyan kimdir?
Türk’ün beli eğilmez şarkısıyla zafer kutlaması
"Türk’ün beli eğilmez" şarkısıyla zafer kutlaması
Fransa yarın 2. kez sandık başına gidiyor!
Fransa yarın 2. kez sandık başına gidiyor!
Batı’ya rağmen barış adımları!
Batı'ya rağmen barış adımları!
İsrail hükümetinde çatlaklar derinleşiyor!
İsrail hükümetinde çatlaklar derinleşiyor!
Yunanistan’da çalışanları kızdıran karar!
Yunanistan’da çalışanları kızdıran karar!
Beryl Kasırgayı yıktı geçti!
Beryl Kasırgayı yıktı geçti!
Katil sürüsüne pusu!
Katil sürüsüne pusu!
İran’ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan!
İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan!
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü!
Daha Fazla Video Göster