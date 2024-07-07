Bozkırların kalbinde gizli bir hazine: Kazakistan

Orta Asya ve Doğu Avrupa'ya uzanan dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi... Sakalardan Hunlara, Göktürklerden Karahanlılara kadar birçok Türk devletinin merkezi oldu. Dünya Atlası'nın bu bölümünde, Orta Asya'nın büyüleyici ülkesi Kazakistan'ı ele aldık.

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