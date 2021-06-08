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Bosna kasabı Ratko Mladic davasında nihai karar bugün açıklanacak: Srebrenitsa katliamının en büyük sorumlularından olan isim için kritik gün

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2021 15:14
Güncelleme:08.06.2021 15:40
Srebrenitsa soykırımından suçlu bulunan Bosna kasabı lakaplı Sırp komutan Ratko Mladiç davasında nihai karar bugün açıklanacak. Mladiç, 2017 yılında "Soykırım", "İnsanlığa karşı suç" ve "Savaş kurallarını ihlal etmek“ten eski Yugoslavya uluslararası ceza mahkemesi tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Ayrıntıları Hollanda Lahey'den A Haber muhabiri Hatih Özyar canlı yayında aktardı.
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