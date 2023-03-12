Boş tabanca kılıfı sonu oldu! 5’i birden tetiğe bastı

ABD'de şüpheli araçla trafiğe çıkan ve silahlı olduğu öne sürülen 25 yaşındaki genç, kendisini çeviren polis ekibi tarafından sokak ortasında öldürülmüştü. Emniyet güçleri, 1 Mart'taki olaya ilişkin görüntüleri ilk kez paylaştı. Kan donduran kamera kaydı 5 polisin etrafı sarılı haldeki gence 20 elden fazla ateş açtığını ortaya çıkardı. Şüphelinin taşıdığı iddia edilen silahın ise boş bir tabanca kılıfı olduğu öğrenildi.

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