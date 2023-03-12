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Boş tabanca kılıfı sonu oldu! 5'i birden tetiğe bastı

A Haber
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Giriş: 12.03.2023 09:18
ABD'de şüpheli araçla trafiğe çıkan ve silahlı olduğu öne sürülen 25 yaşındaki genç, kendisini çeviren polis ekibi tarafından sokak ortasında öldürülmüştü. Emniyet güçleri, 1 Mart'taki olaya ilişkin görüntüleri ilk kez paylaştı. Kan donduran kamera kaydı 5 polisin etrafı sarılı haldeki gence 20 elden fazla ateş açtığını ortaya çıkardı. Şüphelinin taşıdığı iddia edilen silahın ise boş bir tabanca kılıfı olduğu öğrenildi.
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Boş tabanca kılıfı sonu oldu! 5’i birden tetiğe bastı
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