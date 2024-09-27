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BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils bardağı unuttu sürahiden su içmeye çalıştı

BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils bardağı unuttu sürahiden su içmeye çalıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 07:56
Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti. Gülümseten anlar, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
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