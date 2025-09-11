Bitkiler ve mantarlar enstrüman çaldı

İngiltere'nin Manchester kentinde ilginç bir deney yapıldı. Bitkilerden alınan elektriksel sinyaller müzik notalarına çevrildi. Robot kollar bitki ve mantarların sinyalleriyle org ve davul gibi enstrümanları çalıyor.

