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Bir anda ortaya çıktı! Göz gözü görmedi | Çin'de yaşanan olay kameraya böyle yansıdı

İHA
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Giriş: 25.07.2021 22:32
Güncelleme:25.07.2021 22:34
Çin’in Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu. Gökyüzü sarıya bürünürken görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. O anlar anbean kameralara böyle yansıdı.

Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu. Fırtına nedeni ile kentte gökyüzü sarı renge bürünürken, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Yüksekliği 100 metreyi aşan kum fırtınası, dakikalar içinde şehrin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı.

Trafik polisleri, görüş mesafesinin düşmesi nedeni ile sürücülere otobanları terk etmeleri ve servis alanlarında beklemeleri konusunda uyardı.

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