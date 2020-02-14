Bilim adamları koronavirüsü ilk kez böyle görüntüledi | Video

Bilim insanları koronavirüsün yeni görüntüsünü paylaştı. Uzmanlar 2 elektron mikroskobu kullanılarak ulaşılan görüntülerin, tedavi araştırmalarına büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Dünyanın adeta kabusu haline gelen koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Bilim insanları, insanların ölümüne neden olan, koronavirüs'ün görüntüsünü elde etti. ABD'li bilim insanları, görüntüye ulaşmak için 2 farklı elektron mikroskobu kullandı.ABD'de bulunan ulusal alerji ve bulaşıcı hastalıklar enstitüsü tarafından elde edilen görüntülerin, virüs'ün yapısını belirlemede etkili olacağı vurgulandı. Bunun da, tedavi araştırmalarına büyük katkı sağlayacağının altını çizildi. Virüsün, 2012 yılında ortaya çıkan mers ve 2002 yılında ortaya çıkan sars virüslerine benzer olduğuna dikkat çekildi.