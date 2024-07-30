Beyrut'ta büyük patlama! 'Üst düzey Hizbullah komutanı hedef alındı' iddiası

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Öte yandan Reuters, saldırıda üst düzey bir Hizbullah komutanın hedef alındığını, akıbetinin ise henüz bilinmediğini duyurdu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden detayları aktardı.