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Beyrut'ta büyük patlama! 'Üst düzey Hizbullah komutanı hedef alındı' iddiası

Beyrut'ta büyük patlama! 'Üst düzey Hizbullah komutanı hedef alındı' iddiası

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2024 20:45
Güncelleme:30.07.2024 20:46
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Öte yandan Reuters, saldırıda üst düzey bir Hizbullah komutanın hedef alındığını, akıbetinin ise henüz bilinmediğini duyurdu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden detayları aktardı.
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