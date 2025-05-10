Beyaz Saray: "Çin’in Amerika Birleşik Devletleri’ne ihtiyacı var"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çin ile yaşanan gümrük vergisi savaşına değinerek, "Dünyadaki onlarca ticaret ortağımızla görüşüyoruz. Elbette Çin büyük bir ülke, bu alanda büyük bir oyuncu. Başkanın dediği gibi Çin’in Amerika Birleşik Devletleri’ne ihtiyacı var. Pazarımıza ihtiyaçları var. Tüketici tabanımıza ihtiyaçları var" dedi.

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