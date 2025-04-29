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Belçika’da genel grev ulaşımı felç etti!

Belçika'da genel grev ulaşımı felç etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 21:24
Belçika'da "Arizona" olarak adlandırılan federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler, tepkilere yol açtı. Sosyalist ve Hristiyan sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektör çalışanları 1 gün süreyle genel greve gitti. Bu yıl 4. kez düzenlenen ve başta başkent Brüksel olmak üzere Liege, Anvers, Hasselt, Charleroi, Mons gibi büyük şehirlerde sabah saatlerinde başlayan grev nedeniyle havayolu ulaşımı ve toplu taşıma durma noktasına geldi. Zaventem'deki Brüksel Havalimanı, tüm kalkış uçuşlarının iptal edildiğini, havalimanı varışlı uçuşların ise yaklaşık yarısı iptal olduğunu duyurdu. Charleroi Havalimanında ise tüm uçuşlar iptal edildi. Brüksel'de toplu taşıma hizmeti, az sayıda otobüs, tramvay ve metronun hizmet vermesiyle tüm gün büyük ölçüde aksadı. Brüksel ile Paris arasındaki Eurostar trenlerinde yapılması planlanan 10 sefer de iptal oldu. Atık toplama ve posta hizmetleri ile kamu hastaneleri de grevden olumsuz etkilendi.
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