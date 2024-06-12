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Başkan Erdoğan'dan İspanya çıkarması! Kral 6. Felipe ile görüştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 21:53
Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi. Görüşmeden ilk kareler geldi.
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Başkan Erdoğan Kral 6. Felipe ile görüştü!
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