Başkan Erdoğan'dan Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı'nda açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında Türkiye ile dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluştu. Başkan Erdoğan, "Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler, bizim hükümetlerimizdir." şeklinde konuştu, sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında önemli mesajlar verdi. 15 yaşındaki İngiliz genç Edward Smith’in İngiltere’de yürürlüğe giren ve 2009 sonrası doğumluların tütün ürünlerine erişimini engelleyen yasayla ilgili sözleri sonrasında konuşan Erdoğan, "Gerekirse, Birleşik Krallık ile irtibat kurarız" ifadesini kullandı.

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