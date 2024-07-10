Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’nin ilk oturumuna katıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin başkenti Washington DC’de temaslarına devam ediyor. Başkan Erdoğan, Walter E. Washington Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirve öncesi ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan, ardından diğer NATO liderleri ile aile fotosuna katıldı.

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