10 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’nin ilk oturumuna katıldı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2024 23:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin başkenti Washington DC’de temaslarına devam ediyor. Başkan Erdoğan, Walter E. Washington Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirve öncesi ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan, ardından diğer NATO liderleri ile aile fotosuna katıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’nin ilk oturumuna katıldı!
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’nin ilk oturumuna katıldı!
Gözler Başkan Erdoğan’ın konuşmasında!
Gözler Başkan Erdoğan'ın konuşmasında!
NATO’da resmi karşılama sonrası aile fotoğrafı!
NATO'da resmi karşılama sonrası aile fotoğrafı!
Başkan Erdoğan NATO’da!
Başkan Erdoğan NATO'da!
Başkan Erdoğan NATO’da hangi mesajları verecek?
Başkan Erdoğan NATO'da hangi mesajları verecek?
Sandviçini yerken hayatının şokunu yaşadı
Sandviçini yerken hayatının şokunu yaşadı
Soykırıma katılan vatandaşlıktan çıkarılacak mı?
Soykırıma katılan vatandaşlıktan çıkarılacak mı?
Top oynayan çocukları katlettiler
Top oynayan çocukları katlettiler
İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu!
İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu!
Cansız bedeni 22 yıl sonra bulundu
Cansız bedeni 22 yıl sonra bulundu
Başkan Erdoğan ABD’de!
Başkan Erdoğan ABD'de!
Başkan Erdoğan NATO zirvesinde kimlerle görüşecek?
Başkan Erdoğan NATO zirvesinde kimlerle görüşecek?
Daha Fazla Video Göster