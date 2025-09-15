Başkan Erdoğan: "Müttefik ülke Katar'ın her daim yanındayız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'In sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye olarak dost, kardeş ve müttefik ülkemiz Katar’ın her daim yanındayız." başlığı ile bir video yayımlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN