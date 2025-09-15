15 Eylül 2025, Pazartesi

Başkan Erdoğan: Müttefik ülke Katar’ın her daim yanındayız

Başkan Erdoğan: "Müttefik ülke Katar'ın her daim yanındayız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 22:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'In sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye olarak dost, kardeş ve müttefik ülkemiz Katar’ın her daim yanındayız." başlığı ile bir video yayımlandı.
Başkan Erdoğan: Müttefik ülke Katar’ın her daim yanındayız
