Balkanlar’da tansiyon bir kez daha yükseldi! Sırplar Kosova’da polise saldırdı

Kosova'da tansiyon yeniden yükseldi. Sınırı yasa dışı yollardan geçen bir grup silahlı Sırpın düzenlediği saldırıda 1 Kosova polisi hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı. Devam eden çatışmada 3 Sırp ise etkisiz hale getirildi.

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