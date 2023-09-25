25 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Balkanlar’da tansiyon bir kez daha yükseldi! Sırplar Kosova’da polise saldırdı

Balkanlar’da tansiyon bir kez daha yükseldi! Sırplar Kosova’da polise saldırdı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2023 12:39
Kosova'da tansiyon yeniden yükseldi. Sınırı yasa dışı yollardan geçen bir grup silahlı Sırpın düzenlediği saldırıda 1 Kosova polisi hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı. Devam eden çatışmada 3 Sırp ise etkisiz hale getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Balkanlar’da tansiyon bir kez daha yükseldi
Balkanlar’da tansiyon bir kez daha yükseldi
Sırplar Kosova’da polise saldırdı
Sırplar Kosova'da polise saldırdı
İşte Ermenilerin terk ettiği siperler!
İşte Ermenilerin terk ettiği siperler!
A Haber Karabağ’da
A Haber Karabağ'da
Karabağ’ın işgalinin sembolü tank Bakü’de
Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'de
Togo Batı’ya ayar: Kim oluyorsunuz
Togo Batı'ya ayar: Kim oluyorsunuz
Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı!
Hollanda'da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı!
Rus generaller dahil 9 kişi öldüğü saldırı kamerada
Rus generaller dahil 9 kişi öldüğü saldırı kamerada
ABD’den Libya hamlesi
ABD'den Libya hamlesi
Atina’da ’KKTC’ tartışması
Atina'da 'KKTC' tartışması
A Haber Yevlah’ta
A Haber Yevlah'ta
Türkiye düşmanı Menendez’e şok suçlama
Türkiye düşmanı Menendez'e şok suçlama
Daha Fazla Video Göster