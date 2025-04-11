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Bakü’de kontrolden çıkan araç beton bariyeri aşarak ana yola uçtu: 1 yaralı

Bakü’de kontrolden çıkan araç beton bariyeri aşarak ana yola uçtu: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 01:07
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yerel saatle 14.30 sıralarında kontrolden çıkan bir otomobil, beton bariyeri yıkıp ana yola uçtu. Kazada, aracın sürücüsü yaralandı. Çevredeki araç ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, aracın süratli şekilde yan yoldaki beton bariyere çarparak ana yola uçtuğu ardından bir minibüse çarptığı görüldü. Daha sonra başka bir beton bariyere çarparak durabilen aracın, çarptığı minibüs ise devrildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bakü’de kontrolden çıkan araç beton bariyeri aşarak ana yola uçtu: 1 yaralı
Bakü’de kontrolden çıkan araç beton bariyeri aşarak ana yola uçtu!
Bakü’de kontrolden çıkan araç beton bariyeri aşarak ana yola uçtu!
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