18 Mart 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Bakan Fidan Cenevre'de Kıbrıs konulu zirveye katıldı!
Bakan Fidan Cenevre’de Kıbrıs konulu zirveye katıldı!

Bakan Fidan Cenevre'de Kıbrıs konulu zirveye katıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2025 17:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre’deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde gerçekleştirilen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantısına katıldı. Toplantıda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty de yer aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan Cenevre’de Kıbrıs konulu zirveye katıldı!
Bakan Fidan Cenevre’de Kıbrıs konulu zirveye katıldı!
Bakan Fidan Cenevre'de Kıbrıs konulu zirveye katıldı!
Çin’in 6. nesil savaş uçağı ortaya çıktı!
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ortaya çıktı!
Gazze’de vahşet! ABD’nin...
Gazze'de vahşet! ABD'nin...
Kırmızı alarm! Savaş jetleri havalandı
Kırmızı alarm! Savaş jetleri havalandı
Gazze’de ABD onaylı İsrail katliamı
Gazze’de ABD onaylı İsrail katliamı
İsrail soykırıma yeniden başladı!
İsrail soykırıma yeniden başladı!
Etna Yanardağı patlarken kayak yaptı
Etna Yanardağı patlarken kayak yaptı
ABD’den özgürlük anıtını istediler
ABD’den özgürlük anıtını istediler
Trump çete üyelerini sınır dışı etti
Trump çete üyelerini sınır dışı etti
Husilerden ABD bayraklı tabutlarla yanıt
Husilerden ABD bayraklı tabutlarla yanıt
Lübnan’ın güneyi Gazze’den farksız
Lübnan’ın güneyi Gazze’den farksız
Yemen’deki Husiler kim ve nasıl ortaya çıktılar? Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor | ANALİZ
Yemen’deki Husiler kim ve nasıl ortaya çıktılar? Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor | ANALİZ
Daha Fazla Video Göster