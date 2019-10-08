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08.10.2019

Azerbaycan'da AVM’de büyük yangın! 200 itfaiye eri müdahale etti | Video izle

Azerbaycan’da içerisinde çok sayıda mağazanın bulunduğu AVM’de yangın çıktı. Yangında 3 kişi yaralanırken, çok sayıda mağaza da zarar gördü. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Gece 00.40 sıralarında başlayan yangına 200 itfaiye eri müdahale etti. Yerel medya, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

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