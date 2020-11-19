Azerbaycan ordusu Ağdam'a yerleşiyor: Yola çıkan askerler sevgi seli ile karşılaştı

Uzun süren çatışmalar sonrası Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Ermenistan güçleri ve halkı Ağdam'ı terk ediyor. Bölgeye yerleşme amacıyla yola çıkan Azerbaycan ordusu yolda çok sayıda Azerbaycanlının sevgi gösterileri ve tezahüratlarıyla karşılaştı.Ağdam şehrinin büyük bir kısmı 1993 yılında Ermenistan tarafından işgal edilmişti ve yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrasında Ermenistan 1993 yılında işgal edip, 200 bin Azerbaycanlıyı vatanından ettiği Ağdam şehrini terk ediyor. Bölgeyi teslim almaya giden Azerbaycan askerleri yola çıkarken, Azerbaycanlılar askerlerini sevgi gösterileriyle uğurladı.

1993'TE İŞGAL EDİLMİŞTİ

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin anlaşmaya göre, Ermenistan güçlerinin Ağdam ilini 20 Kasım'da tamamen terk etmesi gerekiyor. Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti.

ERMENİLER YAĞMALAMIŞTI

İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu topakları terk etmek zorunda kalmıştı. İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumdan kurtulup eski günlerine kavuşmayı bekliyor.