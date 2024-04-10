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Avustralya’da kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı

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Giriş: 10.04.2024 18:25
Avustralya’da bir yarış atı, sağanak yağmurdan kaçarak tren istasyonuna sığındı. Yolcuların beklediği perona dalan at, sahibi gelip kendisini alıncaya kadar bir süre etrafta gezindi.
Avustralya’da kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı
Avustralya’da kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı
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