10 Nisan 2024, Çarşamba
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Avustralya’da kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı
Avustralya’da bir yarış atı, sağanak yağmurdan kaçarak tren istasyonuna sığındı. Yolcuların beklediği perona dalan at, sahibi gelip kendisini alıncaya kadar bir süre etrafta gezindi.