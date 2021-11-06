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Avrupa'da kriz! Az ürün fazla talep...

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.11.2021 15:24
Tedarik zincirinin kırılması" kavramı, son günlerde fazlaca konuşuluyor. Peki, pandemi sürecinde duran üretim, talebe karşılık veremeyince dünyada batıdan başlayan ciddi bir üretim ve ulaştırma sıkıntısı yaşanıyor. Peki, tedarik zinciri tam olarak nasıl ve neden kırılıyor? Perde arkamızı izleyelim.
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