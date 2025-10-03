03 Ekim 2025, Cuma

Avrupa’da drone alarmı! Münih Havalimanı drone ihbarı sonrası kapatıldı

Avrupa'da drone alarmı! Münih Havalimanı drone ihbarı sonrası kapatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 12:39
Avrupa'da drone krizi sürüyor. Bu kez de Almanya'daki Münih Havalimanı dün gece art arda gelen drone ihbarları nedeniyle tamamen kapatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
