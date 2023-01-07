07 Ocak 2023, Cumartesi
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Avrupa’da cenaze işlemlerinin maliyeti ne kadar? Türkiye’de cenaze hizmetleri ücretsiz
Ölüm hayatın bir gerçeği, her insan doğar, büyür, belli bir yaşa gelince de kaçınılmaz son gerçekleşir. Dünyanın birçok ülkesinde, farklı din ve inançlara sahip insanların ölümü sonrası farklı cenaze töreni ve defin işlemleri yapılıyor. A Haber, resmi dinin Hristiyanlık olduğu Almanya'da vefat sonrası defin işlemleri ve maliyetini araştırdı. İşte Fatih Yılmaz'ın özel haberi...