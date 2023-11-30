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Avrupa’da 3 kişiden 1’i öğün atlıyor! Mali sorunları ortaya koyan anket

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Giriş: 30.11.2023 16:02
Fransa merkezli bir yardım kuruluşu için yapılan anket, Avrupa'da yaşanan mali sorunları gözler önüne serdi. 10 bin kişinin katıldığı ankete göre Avrupalıların yüzde 29'u mali durumunu güvencesiz olarak niteliyor. 3 Avrupalıdan 1'i ise artan gıda fiyatları nedeniyle öğün atlamak zorunda kalıyor.

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