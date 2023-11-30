30 Kasım 2023, Perşembe
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Avrupa’da 3 kişiden 1’i öğün atlıyor! Mali sorunları ortaya koyan anket
Fransa merkezli bir yardım kuruluşu için yapılan anket, Avrupa'da yaşanan mali sorunları gözler önüne serdi. 10 bin kişinin katıldığı ankete göre Avrupalıların yüzde 29'u mali durumunu güvencesiz olarak niteliyor. 3 Avrupalıdan 1'i ise artan gıda fiyatları nedeniyle öğün atlamak zorunda kalıyor.