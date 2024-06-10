Avrupa parlamentosu seçimleri sona erdi! Aşırı sağ güçlendi

Avrupa Parlamentosu seçimleri sona erdi. Birçok Avrupa Birliği üyesi ülkede aşırı sağın yükselişe geçmesi seçimin en çok dikkat çeken unsuru oldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oyların tahmini %28'ini alarak Brüksel'deki kilit rolünü pekiştirirken Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron o kadar kötü bir performans sergiledi ki erken seçim çağrısı yapmak zorunda kaldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.

SEÇİMLERDEN NELER YAŞANDI?

FRANSA: AŞIRI SAĞDAKİ MARİNE LE PEN'İN PARTİSİ ULUSAL BİRLİK (RN), 2019'DAKİ SON SEÇİMLERE KIYASLA 10 PUAN YÜKSELİŞLE YÜZDE 31,5 OY ALDI

ALMANYA: MUHAFAZAKAR CDU/CSU, 2019 SEÇİMLERİNE YAKIN OY ALARAK YÜZDE 30 İLE BİRİNCİ PARTİ OLDU

İTALYA: SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİNE GÖRE MELONİ'NİN PARTİSİ FDI YÜZDE 26-30 BANDINDA, BİRİNCİ PARTİ

BELÇİKA: SAĞ EĞİLİMLİ MİLLİYETÇİ FLAMAN N-VA SEÇİMİ ÖNDE TAMAMLADI - BAŞBAKAN İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURDU

İSPANYA: AP SEÇİMLERİNİ AZ FARKLA MERKEZ SAĞDAKİ HALK PARTİSİ KAZANDI

HOLLANDA: AŞIRI SAĞCI PVV 6 SANDALYE KAZANDI