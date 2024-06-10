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Avrupa parlamentosu seçimleri sona erdi! Aşırı sağ güçlendi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 10.06.2024 11:36
Avrupa Parlamentosu seçimleri sona erdi. Birçok Avrupa Birliği üyesi ülkede aşırı sağın yükselişe geçmesi seçimin en çok dikkat çeken unsuru oldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oyların tahmini %28'ini alarak Brüksel'deki kilit rolünü pekiştirirken Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron o kadar kötü bir performans sergiledi ki erken seçim çağrısı yapmak zorunda kaldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.

SEÇİMLERDEN NELER YAŞANDI?

FRANSA: AŞIRI SAĞDAKİ MARİNE LE PEN'İN PARTİSİ ULUSAL BİRLİK (RN), 2019'DAKİ SON SEÇİMLERE KIYASLA 10 PUAN YÜKSELİŞLE YÜZDE 31,5 OY ALDI

ALMANYA: MUHAFAZAKAR CDU/CSU, 2019 SEÇİMLERİNE YAKIN OY ALARAK YÜZDE 30 İLE BİRİNCİ PARTİ OLDU

İTALYA: SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİNE GÖRE MELONİ'NİN PARTİSİ FDI YÜZDE 26-30 BANDINDA, BİRİNCİ PARTİ

BELÇİKA: SAĞ EĞİLİMLİ MİLLİYETÇİ FLAMAN N-VA SEÇİMİ ÖNDE TAMAMLADI - BAŞBAKAN İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURDU

İSPANYA: AP SEÇİMLERİNİ AZ FARKLA MERKEZ SAĞDAKİ HALK PARTİSİ KAZANDI

HOLLANDA: AŞIRI SAĞCI PVV 6 SANDALYE KAZANDI

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