Avrupa ayakta: Binlerce kişi İsrail’in Sumud filosu müdahalesini protesto etti

İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi Avrupa genelinde büyük tepki çekti. İtalya’dan İspanya’ya, Almanya’dan İrlanda’ya kadar birçok ülkede binlerce kişi sokak ve meydanları doldurarak İsrail’in ablukasını ve aktivistlerin alıkonulmasını protesto etti. Brüksel’de AB merkezine yürüyen göstericiler, Gazze ile dayanışma çağrısı yaptı. Berlin’de Dışişleri Bakanlığı binasının duvarı kırmızıya boyanırken, İtalya’da sendikalar greve destek açıklamasında bulundu. İspanya ve Hollanda’daki kalabalıklar “Filistin için özgürlük” sloganları atarak meydanları inletti. Avrupa genelinde yükselen ses, İsrail’in yasa dışı müdahalesine karşı uluslararası dayanışmanın güçlendiğini bir kez daha gösterdi.

