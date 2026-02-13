Atina'dan Ankara'ya diyalog mesajı: Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 Şubat'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etmesinin ardından komşudan peş peşe açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis "Türkiye ile normal ilişki arayışındayız. Bu çabamız sürecek" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaların ardından "Yunanistan Türkiye'ye yönelik bölgede gerilimi arttıran adımlarından vaz mı geçecek?" sorusunu akıllara getirirken A Haber muhabiri İlhan Tahsin Atina'da yaşanan son gelişmeleri aktardı.