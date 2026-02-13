CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Atina'dan Ankara'ya diyalog mesajı: Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 Şubat'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etmesinin ardından komşudan peş peşe açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis "Türkiye ile normal ilişki arayışındayız. Bu çabamız sürecek" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaların ardından "Yunanistan Türkiye'ye yönelik bölgede gerilimi arttıran adımlarından vaz mı geçecek?" sorusunu akıllara getirirken A Haber muhabiri İlhan Tahsin Atina'da yaşanan son gelişmeleri aktardı.

Öne Çıkanlar

Meclis'te yaşanan kavga nasıl başladı nasıl devam etti! Osman Gökçek A Haber'e anlattı
Meclis'te yaşanan kavga nasıl başladı nasıl devam etti! Osman Gökçek A Haber'e anlattı
Osman Gökçek Meclis'te yaşananları A Haber'de anlattı
Osman Gökçek Meclis'te yaşananları A Haber'de anlattı
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Bursa'da cam silerken 4 metreden düştü
Bursa'da cam silerken 4 metreden düştü
Türkiye bu röportajı konuşacak!
Türkiye bu röportajı konuşacak!
Almanya'dan soykırımcı İsrail'e açık destek! A Haber'de dikkat çeken analiz
Almanya'dan soykırımcı İsrail'e açık destek! A Haber'de dikkat çeken analiz
Meclis'teki kavgalar nasıl başladı nasıl devam etti?
Meclis'teki kavgalar nasıl başladı nasıl devam etti?