Ateşkes anlaşmalarında bir ilerleme yok! İsrail'den 'saldırıya devam' mesajı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde alınan ateşkes kararı, ABD ile İsrail arasındaki ilişkileri gerdi. İsrail Savunma Bakanı Amerikalı mevkidaşı ile bir araya geldi ve Hamas'ın yok edilmesini hedefini tekrarladı. Katar'daki ateşkes görüşmelerinde ise herhangi bir ilerleme yok.

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