27 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ateşkes anlaşmalarında bir ilerleme yok! İsrail'den 'saldırıya devam' mesajı

Ateşkes anlaşmalarında bir ilerleme yok! İsrail'den 'saldırıya devam' mesajı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2024 01:35
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde alınan ateşkes kararı, ABD ile İsrail arasındaki ilişkileri gerdi. İsrail Savunma Bakanı Amerikalı mevkidaşı ile bir araya geldi ve Hamas'ın yok edilmesini hedefini tekrarladı. Katar'daki ateşkes görüşmelerinde ise herhangi bir ilerleme yok.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ateşkes anlaşmalarında bir ilerleme yok!
Ateşkes anlaşmalarında bir ilerleme yok!
İranlı pilotlar Rusya yolunda!
İranlı pilotlar Rusya yolunda!
Asya’da sular ısınıyor!
Asya’da sular ısınıyor!
Çiftçileri isyan ateşi İngiltere’ye sıçradı!
Çiftçileri isyan ateşi İngiltere’ye sıçradı!
Yunanistan’dan F-35 itirafı!
Yunanistan’dan F-35 itirafı!
Rusya’daki teröristler Türkiye’ye neden geldi?
Rusya'daki teröristler Türkiye'ye neden geldi?
Rusya’daki teröristler Türkiye’ye neden geldi?
Rusya'daki teröristler Türkiye'ye neden geldi?
Gazze’deki Türk Doktor A Haber’de
Gazze'deki Türk Doktor A Haber'de
ABD’de gemi üzerinde trafik olan köprüye çarpıp yıktı!
ABD'de gemi üzerinde trafik olan köprüye çarpıp yıktı!
ABD ile İsrail arasında ateşkes gerilimi!
ABD ile İsrail arasında ateşkes gerilimi!
Avrupa’nın göbeğinde PKK terörü!
Avrupa’nın göbeğinde PKK terörü!
Ramazan ayında ateşkese ABD çekimser kaldı!
Ramazan ayında ateşkese ABD çekimser kaldı!
Daha Fazla Video Göster