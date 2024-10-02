Ateş hattında şu an ne oluyor? Beyrut’ta halk neler hissediyor?

İran’ın Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırıların oradaki izlenimlerini ve halkın neler hissettiğini A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Beyrut’tan aktardı. Kurşun, “Hizbullah kanadı atılan bu füzelerden oldukça memnun. Caddeler motosikletlilerden geçilmiyor bunun sebebi Dahiye semtinde kimsenin kalmadı ve İsrail herkesi terörist olarak yaftalıyor o sebeple de çoğu zaman motosikletliler hedef alınıyor. O motosikletlilerin birçoğu Hizbullah üyesi olarak düşünülüyor ve hedefteler. Camiiler, oteller, sokaklar, sahil kenarları tamamen dolu. O insanlar nereye gideceğini bilmiyor ve Lübnan hükümetinden yardım istiyor. Lübnan hükümetinin kendine hayrı yok çünkü ekonomik krizle uğraşıyor. Buradaki vatandaşlar Hizbullah’ın defans gerçekleştirdiğini ve Beyrut’un kabına sığmadığını ifade ediyor.” D edi.

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