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Asya’da peş peşe gerilimi artıracak adımlar! ABD bölgeye nükleer denizaltı gönderdi

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 16:31
Güncelleme:24.07.2023 16:31
Asya bölgesinde gerilim üst üste askeri manevralarla tırmanmaya devam ediyor. Rusya ve Çin'in ortak askeri tatbikat yaptığı bölgede Kuzey Kore de yeni füze denemeleri yapıyor. Amerikan ordusu ise bir ay içerisinde bölgeye ikinci nükleer savaş gemisi gönderdi.
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