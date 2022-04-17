ANALİZ - Sömürünün yeni adı: Teknolojik emperyalizm

"ABD ordusu ile giremediği yere Hollywood ile girer." Bu tespit, 20. yüzyılda emperyalizmin ulaştığı noktayı özetliyordu. 21. yüzyılda ise gelişen teknoloji ile birlikte, emperyalizm de bambaşka bir çehreye büründü. Tek bir tuşla kitleleri istediği gibi manipüle edebilen küresel güçler, artık toprakları değil zihinleri işgal ediyor. İşgal ise ateşli silahlarla değil anlık iletişim araçları aracılığıyla yapılıyor. İşte kurbanın celladına gönüllü olarak boynunu uzattığı, "yeni emperyalizmin" hikayesi…

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