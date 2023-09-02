02 Eylül 2023, Cumartesi
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ANALİZ CIA ve Pentagon algı yönetimini nasıl keşfetti?
Sinemanın kamuoyu oluşturma gücünün keşfedilmesiyle birlikte dünya, psikolojik harp kavramıyla tanışıyordu. Hollywood -Pentagon, CIA Stratejik İşbirliği ile Amerikan filmlerinin neredeyse tamamı, psikolojik harekât faaliyeti içeriyordu. Sinema ile istihbarat servislerinin ulaşamayacağı noktalara kolaylıkla ulaşılabiliyor, algılar yönlendirilebiliyordu. Ünlü yazar Alev Alatlı'nın 'Suç Ortağı Hollywood' kitabında bahsettiğine göre, CIA içinde bir sinema birimi bile kurulmuştu. İşte, Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in konuyu enine boyuna araştırdığı özel dosyamız.