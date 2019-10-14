Almanya'dan skandal görüntü | Alman polisi terör yandaşlarına sessiz!

Türkiye, Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG unsurlarından arındırmak ve bölgeye huzuru getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatında teröristleri temizleyeme devam ediyor. Kahraman Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, terör örgütüne darbe üstüne darbe vurdukça terör yandaşları da Türkiye aleyhinde harekete geçti. Barış Pınarı Harekatına karşı açıklamalar yapan Avrupa ülkeleri, terör yandaşlarına karşı da sessiz. Almanya’da Türk Büyükelçiliği önünde eylem yapan terör yandaşları elçiliğin giriş kapısını kapattı. Alman polisi ise terör örgütü yandaşlarına hiçbir müdahalede bulunmadı. Alman polisi terör yandaşlarının büyükelçilik binasını giriş çıkışa kapatması karşısında sadece seyretmekle yetindi.