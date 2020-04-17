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17.04.2020

Almanya'dan flaş corona virüs açıklaması! Sağlık Bakanı Jens Spahn duyurdu |Video

Son dakika haberi; Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınının "bugün itibarıyla yeniden kontrol altında ve kontrol edilebilir" olduğunu söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, Mart ayı ortasında sosyal ve ekonomik hayata getirilen kısıtlamalara işaret ederek, "Artık başarılı olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Spahn, 12 Nisan'dan beri her gün iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısından yüksek olduğunu da sözlerine ekledi. Almanya'daki bu sıcak gelişmenin detaylarını Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel canlı yayında aktardı.

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